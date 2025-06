Musah trattativa ancora viva | possibile intesa intorno ai 25 milioni

Il Napoli non si arrende nella corsa a Yunus Musah, mentre le trattative per il suo trasferimento sono ancora aperte. Con un’intesa possibile intorno ai 25 milioni di euro, la società partenopea potrebbe presto assicurarsi un talento giovane e promettente. La vicenda resta calda e potrebbe riservare sorprese nelle prossime ore, alimentando l’entusiasmo dei tifosi azzurri. La sfida tra mercato e desiderio di rafforzare la rosa è appena iniziata.

Il Napoli non molla Yunus Musah. Il centrocampista classe 2002, in uscita dal Milan, resta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Musah, trattativa ancora viva: possibile intesa intorno ai 25 milioni

In questa notizia si parla di: musah - trattativa - viva - possibile

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

Trattativa complicata per costi e concorrenza. Milan e Brugge si risentiranno per capire la fattibilità dell’operazione. Jashari resta nella lista degli obbiettivi del Milan. Ma prima vanno effettuate delle cessioni, tra cui Musah al Napoli. Vai su Facebook

Musah al Napoli? Gli azzurri vogliono chiudere solo a queste condizioni!; Calciomercato Napoli, Romano: Azzurri in trattativa con il Milan per Musah. Dialoghi in corso, la situazione; Vicina la chiusura per Musah! Le cifre dell’operazione.

Musah a un passo dal Napoli, trattativa in chiusura: quanto incasserà il Club - Gianluca Di Marzio ha rivelato le ultime novità sulla trattativa e le cifre sul tavolo. msn.com scrive

Musah-Napoli, trattativa a buon punto: Conte ha già dato l’ok. La situazione - Fabrizio Romano ha riportato ulteriori aggiornamenti per l'approdo del centrocampista rossonero in azzurro Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato ulteriori aggiornamenti sull ... Come scrive informazione.it

Milan-Musah, trattativa in chiusura con il Valencia - Dopo i nuovi contatti in giornata tra i rossoneri e il Valencia, l'accordo per il centrocampista classe 2002 è a un passo. sport.sky.it scrive