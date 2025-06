Musah il Milan vuole più di 25 milioni Il Napoli ha fatto ciao ciao con la manina

Il mercato estivo infiamma i riflettori: Musah, centrocampista statunitense del Milan, è al centro di un duello tra Milan e Napoli. Il club rossonero vuole oltre 25 milioni, mentre il Napoli ha deciso di fare un passo indietro con un "ciao ciao" simbolico. La trattativa si fa più complessa, ma l’abilità di Conte potrebbe ancora trasformare questa situazione in un affare vincente per entrambi. Restate sintonizzati, perché il calciomercato non smette mai di sorprendere!

Giornata di rallentamento per Musah il 22enne centrocampista del Milan con 47 presenze nella nazionale statunitense. Il Milan ha addirittura alzato il prezzo (fissato a 25 milioni) e il Napoli giustamente ha rallentato. Già i 25 milioni sono stati considerati eccessivi per un calciatore che la Milano rossonera non ha apprezzato ma che Conte potrebbe trasformare in uno dei centrocampisti più affidabili e continui del campionato. Scrive la Gazzetta dello Sport: È stata una giornata di rallentamento sull'asse Napoli-Milan per quanto riguarda la trattativa per portare in Campania Yunus Musah.

