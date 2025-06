muore giovane calciatore e fisioterapista un dolore profondo per tutti

Il mondo dello sport e della comunità di Buggiano piangono la perdita di Alessio Pagnini, un giovane calciatore e fisioterapista scomparso all’età di 47 anni. La sua passione, dedizione e il sorriso contagioso hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti. Un dolore profondo che si estende oltre i confini sportivi, unendo famiglie, amici e la squadra in un abbraccio collettivo di cordoglio e ricordo.

Buggiano (Pistoia), 14 giugno 2025 – Si è spento dopo una lunga malattia Alessio Pagnini, 47 anni, conosciuto e amato sul territorio di Buggiano. Lascia mamma Irene, babbo Adriano e il fratello Andrea. Un vuoto incolmabile anche per l’ Asd Borgo a Buggiano, dove aveva mosso i primi passi come calciatore e aveva militato a lungo. «Poi era rimasto nella società come fisioterapista e massaggiatore della prima squadra – racconta il sindaco Daniele Bettarini –. Un dolore profondo anche per me che l’ho allenato ai tempi delle giovanili». Il primo cittadino ricorda ancora quel volto pulito e sorridente: «Il classico ragazzo d’oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it