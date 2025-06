Multe non notificate cadono le accuse all' agente | Vittima sacrificale Pressing in commissione sul comandante

Aversa continua a confrontarsi con il delicato problema delle multe non notificate, un tema che scuote l’intera amministrazione e mette in discussione la trasparenza. Durante l’ultima riunione della commissione Trasparenza, il comandante Guarino ha evitato di fornire risposte chiare, alimentando dubbi e tensioni. La questione rimane aperta, mentre cittadini e istituzioni chiedono chiarezza e giustizia. La vicenda si preannuncia ancora lunga e complessa, con implicazioni importanti per le future politiche di gestione del territorio.

Continua a tenere banco, ad Aversa, la questione delle multe non notificate. L'ultima riunione della commissione Trasparenza, convocata nella giornata di venerdì, si è conclusa con un buco nell'acqua con la relazione del comandante della polizia municipale Stefano Guarino che si fa ancora.

