Movimento civico Sanseverinese | E’ il momento di fare chiarezza e avere risposte

Il Movimento Civico Sanseverinese ribadisce l’importanza di fare luce su un tema cruciale per la nostra comunità. Mentre i lavori di riqualificazione di Piazza XX settembre avanzano, permane l’incertezza sull’autorizzazione alle opere in una zona sottoposta a vincolo idraulico. È fondamentale ottenere risposte chiare e tempestive prima che possano nascere problemi più grandi. La chiarezza è il primo passo verso un futuro trasparente e condiviso per San Severo.

Tempo di lettura: 3 minuti “Attendiamo una risposta circa l’autorizzazione a realizzare opere in una zona sottoposta a vincolo idraulico. I lavori di riqualificazione di Piazza XX settembre e delle opere collegate sono in fase avanzata. E’ il momento di fare chiarezza prima che sia troppo tardi”. E’ quanto dichiara Giovanni Romano, consigliere comunale del Movimento Civico Sanseverinese. “I lavori di riqualificazione di Piazza XX settembre comprendono la costruzione di una bretella di raccordo tra la piazza stessa e Via Solofrana (SR266), strada, quest’ultima, ricavata dalla tombatura del torrente Solofrana nel tratto urbano del Capoluogo della nostra Città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Movimento civico Sanseverinese: “E’ il momento di fare chiarezza e avere risposte”

