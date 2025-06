Movida fuori controllo | alle 3 e 30 tutti a ballare davanti alla chiesa VIDEO

La movida notturna a Sant’Ambrogio si trasforma in un vero e proprio caos: alle 3 e 30 del mattino, giovani e non solo si sono riversati davanti alla chiesa, ballando e creando un rumore assordante che ha disturbato i residenti. Le chiamate alla polizia locale sono state numerose, mentre il clima di festa spontanea rischia di superare i limiti del buon senso. Una notte che ha acceso il dibattito sulla convivenza e il rispetto reciproco.

Movida fuori controllo in Sant’Ambrogio. Ieri sera tutti a ballare in piena notte davanti alla basilica. Baccano che nel cuore della notte è stato mal digerito dai residenti che avrebbero telefonato più volte alla polizia locale. "Sembrava una festa organizzata, con tanto di casse audio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Movida fuori controllo: alle 3 e 30 tutti a ballare davanti alla chiesa \ VIDEO

In questa notizia si parla di: movida - fuori - tutti - ballare

Vandalismo, droga e armi. Movida fuori controllo a Monza: arrestati tre giovani - Una notte di controlli a Monza tra il 16 e il 17 maggio, ha portato all’arresto di tre giovani. La questura ha intensificato i servizi per contrastare vandalismo, droga e armi, con l’obiettivo di arginare la movida fuori controllo e il degrado nei punti nevralgici della città.

Il #ComuneMilano ha pubblicato l’ordinanza per la regolamentazione della movida notturna, volta alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e a garantire la fruizione, da parte di tutti e tutte, dello spazio pubblico di alcune aree interessate dalla mo Vai su Facebook

Movida fuori controllo: alle 3 e 30 tutti a ballare davanti alla chiesa \ VIDEO; Un po' di Palermo a Sanremo: i ragazzi della Vucciria fanno ballare tutti fuori dall'Ariston; La movida che cambia: No a un centro vetrina. Orari extra e nuove offerte.

Movida fuori controllo: alle 3 e 30 tutti a ballare davanti alla chiesa \ VIDEO - Baccano che nel cuore della notte mal digerito dai residenti. Segnala firenzetoday.it

La movida reagisce: "A ballare si va in tram" - Le pene più severe per la guida in stato di ebbrezza portano i gestori di locali notturni, bar e discoteche a fare i conti con un ... Scrive lanazione.it

La movida fuori controllo con danni e furti a raffica - è rimasto fuori con gli addetti alla sicurezza e poi con gli agenti di polizia del commissariato di Forte dei Marmi, a cui abbiamo sporto denuncia. Si legge su lanazione.it