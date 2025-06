Moto sbanda poi lo schianto | coppia ' vola' sull' asfalto

Una serata che avrebbe dovuto essere un semplice tragitto si è trasformata in un dramma sulla strada. Lungo via Vighenzi, una coppia in moto ha perso il controllo in una curva, schiantandosi violentemente contro l’asfalto e volando nell’aria. La paura e lo shock hanno avvolto la scena, lasciando tutti senza parole. Fortunatamente, i soccorsi sono subito intervenuti, ma l’incidente ha lasciato segni profondi nella memoria di chi era presente.

Paura nella serata di venerdì lungo via Vighenzi, nel tratto di curva tra la rotonda sulla Gardesana e l'incrocio con via Caporali, dove una coppia in sella a una moto è caduta rovinosamente sull'asfalto. L'incidente è avvenuto attorno alle 21. A bordo della moto un uomo e una donna, entrambi.

