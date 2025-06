Mostra il dito medio alla Municipale durante un controllo | denunciato

Un gesto di estrema provocazione: un 37enne di San Martino Sannita, già noto alle forze dell’ordine, ha mostrato il dito medio durante un controllo della Municipale, risultando poi denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Un episodio che ribadisce quanto la presenza delle forze dell’ordine sia fondamentale per mantenere l’ordine e il rispetto reciproco. La strada può essere solo di civiltà e collaborazione, non di provocazioni gratuite.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 37enne di San Martino Sannita, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale dagli agenti della Polizia Municipale. Nel corso di un 'attività di controllo stradale, predisposta dal Tenente Raffaele Iannone, in prossimità dell' Antistadio "Carmelo Imbriani", due agenti della Municipale hanno notato una Mercedes che stava transitando sul lato opposto a quello ove era posizionata la pattuglia: inopinatamente, il conducente ha sollevato il braccio sinistro al di fuori dell'abitacolo e mostrato il dito medio ai due Vigili con evidente intento di dileggio e sprezzo.

