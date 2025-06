Mosquera l’Inter pronta all’assalto! Un fattore può aiutare – CdS

Cristhian Mosquera si prepara a essere un protagonista nel mercato dei rinforzi dell’Inter, con il club che vede in lui un elemento strategico per rafforzare la propria difesa. Giovane, esplosivo e già pronto all'uso, il talento colombiano potrebbe rappresentare la mossa vincente della squadra di Oaktree. Un fattore chiave che potrebbe facilitare l’accordo e portare nuovi stimoli alla retroguardia nerazzurra. La sua imminente firma potrebbe cambiare le sorti della stagione nerazzurra.

Cristhian Mosquera è uno dei due nomi sondati con maggior interessi dall’Inter, insieme a quello di Giovanni Leoni, per rinforzare la propria difesa. Un fattore può agevolare gli sforzi dei nerazzurri. LA SITUAZIONE – Cristhian Mosquera rappresenta il prototipo del difensore apprezzato e desiderato dall’Inter di Oaktree. Esplosivo, dinamico, abile in fase difensiva, futuribile ma già pronto: queste sono alcune delle caratteristiche che rendono il difensore iberico un nome decisamente concreto in orbita nerazzurra. Tanto da indurre i meneghini a ragionare con attenzione sulla possibilità di affondare il colpo, in questa finestra estiva di calciomercato, al fine di farlo approdare alla corte di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mosquera, l’Inter pronta all’assalto! Un fattore può aiutare – CdS

In questa notizia si parla di: mosquera - inter - fattore - pronta

Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: i nerazzurri irrompono nella corsa per Mosquera! - L'Inter si fa sempre più protagonista sul mercato, puntando a rafforzare la propria linea difensiva con un nome di peso: Mosquera.

• Petar Sucic - 14+2mln€ (21) • Luis Henrique - 23+2mln€ (23) • Nico Zalewski - 6mln€ (23) L'Inter che verrà pian piano...? Vai su Facebook

?? Atalanta, Gasperini: “Sono soddisfatto del sacrificio di Lookman e De Ketelaere ma…”; Mosquera, l’Inter pronta all’assalto! Un fattore può aiutare – CdS; Correa saluta l'Inter, i nerazzurri puntano Mosquera: le top news delle 20.

Mosquera Inter, ora l’obiettivo è sempre più concreto: un fattore può aiutare i nerazzurri, la situazione con il Valencia - Mosquera Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale spagnolo del Valencia finito nel mirino dei nerazzurri. informazione.it scrive

Calciomercato Inter News / La priorità è la difesa, ma si complicano Leoni e Mosquera (10 Giugno 2025) - Problemi non solo in attacco ma anche in difesa nelle trattative per Leoni e Mosquera. Segnala ilsussidiario.net

Mercato Inter: obiettivo Mosquera per l'estate, dipenderà dalla valutazione del Valencia - L'attenzione dell'Inter si sarebbe concentrata su un nuovo obiettivo per la difesa: Cristhian Mosquera, classe 2004, attualmente sotto contratto con il Valencia. Lo riporta it.blastingnews.com