Moschea irregolare a Monfalcone Cisint | Destinazione urbanistica non permette di pregare

In un contesto di crescente tensione, le parole di Anna Cisint risuonano come un monito sulla delicata questione della moschea irregolare a Monfalcone. La destinazione urbanistica non autorizzata rischia di minare i nostri valori e la nostra libertà , alimentando paure e fraintendimenti. È fondamentale affrontare il problema con chiarezza e rispetto, promuovendo un dialogo costruttivo per tutelare l’integrazione e la convivenza civile.

"Il pericolo è reale, è presente ed è indirizzato contro i nostri valori, la nostra identità , la nostra libertà ". Le parole, riferite alla comunità islamica radicale, sono dell'europarlamentare Anna Cisint, intervenuta ieri a San Giorgio di Nogaro sulla questione dell'errata destinazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Moschea irregolare a Monfalcone, Cisint: "Destinazione urbanistica non permette di pregare"

In questa notizia si parla di: cisint - destinazione - moschea - irregolare

