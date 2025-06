Morta merlettaia centenaria | Il ricamo era tutto per lei

viveva con passione e dedizione: l’amore per i figli, la fede in Dio e il ricamo, suo vero mondo. Noemi Morandi, centenaria merlettaia del Punto Tavarnelle, ci ha lasciato all’età di 101 anni, lasciando un’eredità fatta di arte, tenacia e affetti profondi. Le sue figlie, Gisella e Simona Crocchini, ricordano con affetto la donna che tra ago e filo ha intrecciato una vita straordinaria, dimostrando che la passione può durare una vita intera.

Amore, per i figli e per Dio, passione, per il ricamo. Sono stati questi i punti fermi della vita di Noemi Morandi, una delle ultime merlettaie del Punto Tavarnelle che si è spenta pochi giorni fa all’età di 101 anni, nell’abitazione di San Casciano. Sono le figlie Gisella e Simona Crocchini a rievocare lo stretto legame che Noemi, originaria di Tavarnelle, aveva costruito con l’abilità manuale di ago e filo. "Le tre cose che la tenevano aggrappata alla vita erano l’amore per i figli, la preghiera e la passione per il ricamo. La mamma non ha mai sopportato la noia. Da anni trascorreva le sue giornate a disegnare, impuntire sulla carta, e ricamare per continuare a creare quel tesoro di manualità che è il Punto Tavarnelle". 🔗 Leggi su Lanazione.it