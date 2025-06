Morta dopo liposuzione | falsa dottoressa dei Parioli consigliava Lizarraga per interventi low cost

Una triste storia di presunte negligenze e affari poco trasparenti scuote Roma: una donna di 46 anni ha perso la vita dopo un intervento di liposuzione, mentre una falsa dottoressa dei Parioli e altri coinvolti sono sotto inchiesta. La vicenda rivela come il desiderio di risparmio possa nascondere insidie pericolose, e solleva interrogativi sulla regolamentazione degli interventi estetici low cost. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

C'è una quarta persona che sarebbe coinvolta nella vicenda della morte della 46enne dopo una liposuzione a Roma. Si tratta di una donna, che gestiva la contabilitĂ per Lizarraga alla quale la vittima avrebbe dato circa 4300 euro per l'intervento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lizarraga - liposuzione - morta - falsa

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato. Indagato il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti - Una tragedia scuote Roma: una donna di 47 anni, dopo aver scelto una liposuzione in uno studio privato di Primavalle, ha perso la vita a causa di un grave malore.

na Sergia Alcivar Chenche non è stata l’unica vittima del chirurgo peruviano José Lizarraga Picciotti. Ce ne sono state altre - almeno due che lo hanno denunciato nel 2006 e nel 2018 per lesioni -, ma soprattutto un’altra che ha raccontato di aver incontrato il Vai su Facebook

Morta dopo una liposuzione: si cerca la segretaria, la vittima avrebbe pagato 4300 euro; Problemi per l'IT Wallet su app IO, disagi per il caricamento della tessera sanitaria e altri documenti; Fabrizio Corona sulla morte di Papa Francesco, un video lo inchioda: Audio e foto finti, se è vivo mi ritiro.

Morta dopo una liposuzione: si cerca la segretaria, la vittima avrebbe pagato 4300 euro - C'è una quarta persona che sarebbe coinvolta nella vicenda della morte della 46enne dopo una liposuzione a Roma ... Da fanpage.it

Morta dopo la liposuzione si cerca una quarta persona: “Aveva preso i soldi da Ana Alcivar Chenche” - La donna si era presentata nello studio a Torrevecchia con una sua amica che si sarebbe a sua volta sottoposta all’intervento ... Lo riporta roma.repubblica.it

Morta dopo la liposuzione, altre accuse contro Lizarraga: «Usava grappa come anestetico, mi operò sul divano di casa» - Non vuole che si sappia il suo nome, non vuole più parlare. Scrive ilmessaggero.it