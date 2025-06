Morris Chestnut racconta Watson | dal set alla visione del nuovo medical drama CBS

Un’esperienza coinvolgente e innovativa nel mondo delle serie mediche, dove il passato e il presente si incontrano in un'affascinante rivisitazione. Morris Chestnut, protagonista e produttore di Watson, ci accompagna dietro le quinte di questa avvincente avventura televisiva, rivelando dettagli esclusivi sulla creazione di un drama che promette di conquistare il pubblico con la sua originalità e profondità. Scopriamo insieme cosa rende questa serie unica nel suo genere.

Morris Chestnut, protagonista e produttore esecutivo di Watson, ha svelato i retroscena della nuova serie CBS durante una conferenza stampa ricca di curiosità e dettagli sulla realizzazione del medical drama ispirato all’universo di Sherlock Holmes. La serie, ideata da Craig Sweeney, reinterpreta il celebre personaggio di John Watson, trasformandolo in un medico genetista alle prese con casi clinici complessi e sfide personali. Un’esperienza intensa per Morris Chestnut: “Un ruolo totalizzante”. Intervistato il giorno dopo la proiezione al Festival della Televisione di Montecarlo, Chestnut ha descritto l’emozione di vedere la reazione del pubblico: “È incredibile vivere un’esperienza collettiva come quella del cinema. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Morris Chestnut racconta Watson: dal set alla visione del nuovo medical drama CBS

