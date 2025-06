Morata | Avevo paura di non svegliarmi più Ho pensato di fingere un infortunio per non andare all'Europeo

Alvaro Morata apre il suo cuore nel documentario `Morata: No sabies quiè soy`, rivelando paure, sofferenze e dubbi che hanno segnato il suo percorso. Tra ansie di non svegliarsi in tempo e la tentazione di fingere un infortunio per evitare l'Europeo, il calciatore si svela in modo autentico e toccante. Una testimonianza di fragilità umana e resilienza, capace di ispirare e sorprendere.

Alvaro Morata si mette a nudo nel documentario a lui dedicato `Morata: No sabies quiè soy` andato in onda su Movistar +. Le sofferenze e la spirale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

