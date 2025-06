Morandi Aon | La gestione dei rischi può diventare una grande opportunità | le aziende possono liberare capitale e crescere meglio

Nel mondo degli affari, la gestione dei rischi si trasforma in un’opportunità strategica per le aziende. Luca Morandi, Direttore Generale di Aon, ci invita a non temere l’incertezza, ma a sfruttarla come motore di crescita, liberando capitale e rafforzando il nostro futuro. Il messaggio è chiaro: i giovani imprenditori devono affrontare le sfide con coraggio e competenza, perché il rischio ben gestito può aprire nuove strade verso il successo.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Luca Morandi, Direttore Generale di Aon: "I giovani imprenditori non abbiano paura delle incertezze, continuino a resistere e a gestire i rischi in modo sempre migliore" Luca Morandi, Direttore Generale di Aon, in occasione del 54° Convegno Nazionale Giova.

