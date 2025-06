Morandi Aon | La gestione dei rischi può diventare una grande opportunità | le aziende possono liberare capitale e crescere meglio

In un mondo in continua evoluzione, la gestione dei rischi può trasformarsi da sfida a straordinaria opportunità di crescita. Luca Morandi, Direttore Generale di Aon, ci ricorda che i giovani imprenditori non devono temere l’incertezza, ma affrontarla con strategie innovative che consentano di liberare capitale e rafforzare il loro futuro. In questa intervista, scopriamo come una gestione intelligente possa aprire nuove strade di successo per le aziende italiane.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Luca Morandi, Direttore Generale di Aon: "I giovani imprenditori non abbiano paura delle incertezze, continuino a resistere e a gestire i rischi in modo sempre migliore" Luca Morandi, Direttore Generale di Aon, in occasione del 54° Convegno Nazionale Giova. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morandi (Aon): "La gestione dei rischi può diventare una grande opportunità: le aziende possono liberare capitale e crescere meglio"

In questa notizia si parla di: morandi - rischi - gestione - diventare

Morandi (Aon): "La gestione dei rischi può diventare una grande opportunità: le aziende possono liberare capitale e crescere meglio" - Nel mondo degli affari, la gestione dei rischi si trasforma in un’opportunità strategica per le aziende.

Morandi (Aon): "La gestione dei rischi può diventare una grande opportunità: le aziende possono liberare capitale e crescere meglio" - X Vai su X

Era il 15 dicembre, Genova era in piena campagna elettorale e quel giorno l’amministrazione uscente di centrodestra, con in testa l’ex sindaco Pietro Piciocchi, delfino di Marco Bucci, annunciò l’inaugurazione del Memoriale del Ponte Morandi. Di Marco Gras Vai su Facebook

Ponte Morandi, Castellucci al processo: «Mi sento responsabile per il crollo, ma non colpevole. Le accuse di Mion? Non disse mai niente sui rischi»; Colle firma Pdl Morandi ma segnala rischi discriminazioni; Mattarella e la legge sul Ponte Morandi: «È a rischio incostituzionalità, discrimina tra figli».

Morandi (Aon): "La gestione dei rischi può diventare una grande opportunità: le aziende possono liberare capitale e crescere meglio" - Luca Morandi, Direttore Generale di Aon, in occasione del 54° Convegno Nazionale Giovani Imprenditori Confindustria è stato intervistato da Il Giornale d'Italia. informazione.it scrive