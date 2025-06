Montolivo vs Gattuso tutti i perché | un anno senza giocare allenamenti solitari e mancate tournée

Un duello acceso tra Montolivo e Gattuso riaccende vecchie controversie e riporta alla memoria un passato tumultuoso del Milan. Dopo un anno senza scendere in campo, allenamenti solitari e tournée mancanti, Riccardo ha accusato pubblicamente Rino, dichiarando: "Non ha la mia stima". Un episodio che fa tornare indietro l'orologio di sette anni, svelando tensioni mai sopite e i motivi dietro questa intricata vicenda. Scopriamo insieme cosa è davvero successo.

Riccardo ha attaccato Rino pubblicamente ("Non ha la mia stima"), facendo tornare indietro l'orologio del Milan a sette anni fa. Ripercorriamo che cosa successe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Montolivo vs Gattuso, tutti i perché: un anno senza giocare, allenamenti solitari e mancate tournée

