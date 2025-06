Montolivo | Gattuso? Persona che non gode della mia stima E sulla Nazionale…

Riccardo Montolivo, ex centrocampista di Milan e Nazionale, ha espresso giudizi severi su Gattuso, definendolo persona che non gli ispira fiducia. Tuttavia, augura comunque a Rino di fare bene sulla panchina azzurra, consapevole dell’importanza di una buona guida per evitare l’amara prospettiva di un’ulteriore assenza dell’Italia ai Mondiali. La speranza è che il calcio italiano possa ritrovare la strada giusta, per il bene di tutta la nostra passione sportiva.

"Gattuso? Diciamo che non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l'Italia per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante". Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha parlato così a Sky del possibile arrivo di Rino.

