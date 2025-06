Montolivo contro Gattuso | Non gode della mia stima Ho trovato un allenatore scorretto che in malafede mi ha messo…

Il mondo del calcio italiano si infiamma: Gennaro Gattuso si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia, ma non tutti sono entusiasti. Riccardo Montolivo, ex calciatore e opinionista, ha rivolto dure accuse al tecnico calabrese, criticando il suo operato e la sua condotta. La rivalità tra i due ex compagni di squadra si accende ancora di più. Scopriamo cosa ha davvero detto Montolivo e quali sono le implicazioni di questa disputa.

Gennaro Gattuso nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato nuovo ct dell'Italia e prenderà il posto dell'esonerato Luciano Spalletti: al tecnico calabrese è stato chiesto di qualificarsi al Mondiale 2026, competizione alla quale gli azzurri mancano dal lontano 2014. L'ex calciatore del Milan e attuale opinionista, Riccardo Montolivo, è stato molto duro nei confronti di Gattuso.

