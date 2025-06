Montichiari paura in aeroporto | velivolo non riesce a completare il decollo Scatta l’emergenza

Momenti di tensione all'aeroporto D’Annunzio di Montichiari, dove un velivolo leggero Cessna C172 ha causato un’emergenza improvvisa. Non riuscendo a decollare a causa di una foratura allo pneumatico, l’incidente ha mobilitato vigili del fuoco, soccorritori e forze dell’ordine. La pronta reazione ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio ha acceso i riflettori sulla sicurezza aeroportuale e i rischi legati ai voli civili leggeri.

Montichiari (Brescia) – Momenti di apprensione, ieri sera prima del tramonto, all ’aeroporto civile D’Annunzio di Montichiari, dove è scattata l’emergenza che ha coinvolto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e le forze di polizia. Un velivolo leggero Cessna C172 non è riuscito a completare il decollo a causa di una foratura a uno pneumatico. Erano le 19. 32. L’allarme è scattato immediatamente, con la torre di controllo che ha attivato lo stato di "local standby" e dispiegato i mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i veicoli antincendio specializzati negli interventi aeroportuali (ASA),: gli Efestus e i Super Dragon, oltre al CA Ford ROS: un mezzo con a bordo il responsabile operativo dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Montichiari, paura in aeroporto: velivolo non riesce a completare il decollo. Scatta l’emergenza

In questa notizia si parla di: montichiari - aeroporto - velivolo - completare

Montichiari, incidente fra auto e moto vicino all’aeroporto: morto centauro 60enne - Tragedia a Montichiari: un motociclista di 60 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale.

Montichiari, paura in aeroporto: velivolo non riesce a completare il decollo. Scatta l’emergenza; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia.

Montichiari, incidente in aeroporto: velivolo privato fora un pneumatico durante il decollo - Cessna F172H Skyhawk un istruttore ed un allievo, rimasti illesi. Riporta quibrescia.it

Emergenza aeroporto Montichiari: pneumatico aereo fora durante decollo - Emergenza all'aeroporto di Montichiari per un pneumatico aereo forato durante il decollo, nessun ferito ma chiusura prolungata. Come scrive gardanotizie.it