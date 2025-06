montevarchi sostiene la campagna non sono un bersaglio della croce rossa italiana contro la violenza al personale sanitario

Montevarchi si unisce con determinazione alla campagna “Non sono un bersaglio” della Croce Rossa Italiana, un’iniziativa fondamentale per combattere la crescente minaccia di violenze e aggressioni nei confronti del personale sanitario. La tutela di chi lavora al servizio della nostra comunità è una priorità, e questa adesione testimonia l’impegno condiviso a creare ambienti di lavoro più sicuri e rispettosi. È arrivato il momento di fare la differenza.

Arezzo, 14 giugno 2025 – “Non sono un bersaglio” è la campagna promossa dalla Croce Rossa Italiana per contrastare violenze e aggressioni contro il personale sanitario, un fenomeno purtroppo in crescente aumento. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini, accompagnata dal Sottotenente Leopoldo Pompili del Corpo Militare Volontario della CRI, ha espresso il pieno sostegno all’iniziativa, ribadendo il valore della Croce Rossa Italiana come esempio a livello internazionale, senza dimenticare l’impegno straordinario svolto per la comunità durante la pandemia. 🔗 Leggi su Lanazione.it