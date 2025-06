Montepremi da record a Wimbledon 2025 | lo Slam più ricco della storia Tutte le cifre turno per turno

Wimbledon 2025 si prepara a scrivere la storia con un montepremi da record: 53,5 milioni di sterline, il più ricco mai visto in uno Slam. La competizione promette emozioni e premi incredibili, grazie a un prize pool che supera ogni aspettativa. I protagonisti del torneo avranno l’opportunità di conquistare non solo la gloria, ma anche un assegno astronomico. Scopriamo insieme tutte le cifre e i dettagli turno per turno di questa edizione epica.

Wimbledon 2025 potrà fregiarsi del titolo di Slam con il montepremi più alto della storia (almeno per ora). Gli organizzatori hanno allargato le borse e hanno messo sul piatto addirittura 53,5 milioni di sterline (circa 6,28 milioni di euro), prevendendo un sontuoso assegno da 3 milioni di sterline (circa 3,5 milioni di euro) per chi alzerà al cielo il trofeo. Si tratta di un bottino superiore di un milione quanto portato a casa dallo spagnolo Carlos Alcaraz con il recente trionfo al Roland Garros. Il montepremi è aumentato del 7% rispetto al 2024 ed è il doppio rispetto a dieci anni fa, confermando la tendenza costanza a incrementare i riconoscimenti pecuniari negli Slam, con una continua sfida a distanza tra i quattro Major. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Montepremi da record a Wimbledon 2025: lo Slam più ricco della storia. Tutte le cifre turno per turno

