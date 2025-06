Montepiano sorprende al Torneo dei Rioni 2025 | vittoria contro i campioni in carica

Il Torneo dei Rioni 2025 si infiamma con una sorpresa clamorosa: Montepiano ha battuto i campioni in carica, lasciando tutti senza fiato. Partendo come outsider, questa vittoria alimenta le speranze di successo finale, ma il percorso è ancora lungo e ricco di incognite. Le prossime giornate saranno decisive per definire i ruoli e le strategie delle squadre. Il torneo promette emozioni fino all’ultimo minuto, e tutto può ancora succedere.

Il Montepiano è partito in quarta, e da "outsider" può (legittimamente) sognare adesso il successo finale. Ma il cammino è lungo e c’è spazio per eventuali sorprese: di definito c’è ancora poco o niente e le prossime giornate saranno certamente decisive sotto questo specifico punto di vista. Sono i primi riscontri per quel che riguarda il Torneo dei Rioni 2025, che sta mettendo di fronte all’Amerini le squadre delle frazioni di Vernio e di Cantagallo nel piĂą classico dei tornei calcistici estivi (giunto in questo caso specifico alla seconda edizione, dopo il debutto del 2024). La manifestazione, coordinata da Alessia Gueli, ha il patrocinio del Comune di Vernio e il supporto della UISP e del Centro Commerciale Naturale "Vivere Vernio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montepiano sorprende al Torneo dei Rioni 2025: vittoria contro i campioni in carica

In questa notizia si parla di: montepiano - torneo - rioni - sorprende

Montepiano sorprende al Torneo dei Rioni 2025: vittoria contro i campioni in carica.

Montepiano sorprende al Torneo dei Rioni 2025: vittoria contro i campioni in carica - Il Montepiano sogna il successo finale nel Torneo dei Rioni 2025 dopo una vittoria sorprendente contro i campioni in carica. Segnala lanazione.it

Torneo dei Rioni: al via la seconda edizione a Vernio con il Rione Sant’Ippolito campione in carica - Inizia la seconda edizione del Torneo dei Rioni a Vernio, con il Rione Sant’Ippolito pronto a difendere il titolo. Da msn.com

Montepiano, festa e vittoria per San Frediano - E' stata comunque una bellissima serata a conclusione del torneo dei rioni, che ha dunque premiato San Frediano davanti al vincitore dell'anno scorso ... Come scrive lanazione.it