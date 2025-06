Montepiano | l’estate dentro il bosco Funghi camminate e lezioni di yoga

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Montepiano! La Pro Loco dà il via alla stagione con un weekend ricco di appuntamenti tra natura e cultura: dalle escursioni nei boschi guidate dal noto micologo Nicolò Oppicelli, alle lezioni di yoga immersi nel verde. Un’occasione perfetta per scoprire i segreti della natura e rigenerarsi. Non perdere l’opportunità di immergerti in questa avventura, perché l’estate a Montepiano promette emozioni senza fine.

Parte col botto la stagione estiva della pro loco di Montepiano che sabato ospita il micologo, giornalista e divulgatore scientifico Nicolò Oppicelli, volto molto noto e amato dagli appassionati di funghi che lo seguono sia sui social che nel programma televisivo Geo. Il primo fine settimana della stagione sarà dedicato alla natura e all’ arte, con una escursione alle 9.30 nei boschi di Montepiano (su prenotazione) organizzata dall’Associazione micologica Bresadola nazionale, di cui Oppicelli è responsabile per poi proseguire con un pranzo a menù fisso allo Chalet. Alle 15 la lezione "Funghi, meraviglie della natura" a cura del micologo, con ingresso libero, sempre allo Chalet. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montepiano: l’estate dentro il bosco. Funghi, camminate e lezioni di yoga

In questa notizia si parla di: montepiano - funghi - estate - bosco

Nei mesi di giugno, luglio e agosto al Giardino del S?le di Montepiano si terranno una serie di incontri dedicati al benessere del corpo e della mente: yoga, qigong, camminate sensoriali nel bosco ed eventi speciali immersi nella natura. Occasioni per rall Vai su Facebook

Montepiano: l’estate dentro il bosco. Funghi, camminate e lezioni di yoga; Scomparso nel bosco. Trovato morto nel canalone. Caduta o malore fatale.

Sequestrati quattro kg di funghi nel bosco dell’Abetina reale - Sono stati sequestrati quattro kg di funghi e comminata una sanzionata ieri, lunedì 15 luglio, nel bosco dell’Abetina Reale, nel corso di un controllo di vigilanza delle guardie volontarie del ... Si legge su redacon.it

Franco Vettese va a funghi nel bosco a Montecassino e scompare, la figlia: “Aiutateci a ritrovarlo” - Sono ore di apprensione per i famigliari di Franco Vettese, il 77 scomparso da Montecassino mentre cercava funghi nel bosco. Lo riporta fanpage.it

Raccolgono funghi nel bosco senza tesserino, otto sanzionati dai carabinieri - La raccolta dei funghi è regolamentata per garantire l’equilibrio del bosco e il rispetto verso gli altri raccoglitori, infatti, il raccolto giornaliero non può superare i 3 chilogrammi per pe ... Lo riporta msn.com