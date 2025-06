Montefusco conferirà la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri

Il Comune di Montefusco si prepara a celebrare un momento di grande riconoscimento: il 20 giugno conferirà la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri. Un gesto sincero per esprimere gratitudine verso un'istituzione che, con dedizione e coraggio, tutela e sostiene la comunità. Un tributo che sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, rafforzando il legame di fiducia e rispetto reciproco.

MONTEFUSCO – Il 20 giugno il Comune di . La motivazione è “in segno di riconoscenza per l’alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue Istituzioni e per la costante presenza e sostegno al fianco degli Enti Locali – ed in particolare del Comune di Montefusco e degli altri Comuni del territorio – nell’affrontare e risolvere delicate questioni di comune interesse, per il contributo e gli interventi di prevenzione, vigilanza, repressione e controllo del territorio per la difesa e sicurezza dei cittadini e della Comunità”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it