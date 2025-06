Monreale pulizia straordinaria rimozione veicoli in Piazzale Candido e Via Pio La Torre

Monreale si prepara a una pulizia straordinaria per valorizzare i suoi spazi pubblici. L’Amministrazione Comunale ha programmato interventi di rimozione temporanea dei veicoli nei principali piazzali, tra cui Piazzale Candido e via Pio La Torre, per garantire un ambiente più bello e sicuro per tutti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso il decoro cittadino, coinvolgendo attivamente la comunità in un progetto di riqualificazione.

Monreale – L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, nell’ambito di un programma di pulizia straordinaria degli spazi verdi, saranno effettuate operazioni di decoro e manutenzione che richiederanno la rimozione temporanea dei veicoli in specifiche aree. Gli interventi si svolgeranno secondo il seguente calendario: Martedì 17 giugno: i lavori interesseranno Piazzale Candido. Mercoledì 18 giugno: le . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, pulizia straordinaria, rimozione veicoli in Piazzale Candido e Via Pio La Torre

In questa notizia si parla di: monreale - pulizia - straordinaria - rimozione

Monreale, pulizia straordinaria del verde a piazzale Candido e via Pio La Torre; Linea Ferrata, ancora lavori su un breve tratto; Monreale, pulizia straordinaria, rimozione veicoli in Piazzale Candido e Via Pio La Torre.

Monreale, pulizia straordinaria del verde a piazzale Candido e via Pio La Torre - Nei giorni indicati sarà necessaria la rimozione eventuale delle macchine MONREALE, 14 giugno – Due giornate di interventi straordinari per il decoro urba ... Scrive monrealenews.it

Monreale, piano di pulizia straordinaria su tutto il territorio comunale - dal dipendente comunale Ninni Di Salvo che si stanno occupando degli interventi di pulizia straordinaria della Via Benedetto D’Acquisto. Segnala monrealenews.it

Monreale, pulizia straordinaria in via Pezzingoli - Una squadra di operai effettueranno la pulizia straordinaria di tutte le caditoie stradali, spesso otturate dallo sporco che si accumula nei mesi primaverili ed estivi. Segnala informazione.it