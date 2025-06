Monopattino modificato multa da 6mila euro

In un'epoca in cui la mobilità sostenibile spinge molti giovani verso monopattini e scooter, le autorità intensificano i controlli per garantire sicurezza e rispetto delle regole. A Civitanova, un ragazzo di 22 anni ha rischiato una multa da 6 mila euro per aver modificato il suo monopattino, mentre altri sono stati fermati per guida senza patente o sotto l'effetto di alcol. La strada è un luogo pubblico, e rispettarla è un dovere di tutti.

Civitanova, 14 giugno 2025 – Monopattino modificato, maxi multa per un 22enne. Nei guai anche un uomo che guidava senza patente e un altro ubriaco. È il bilancio parziale di una serie di controlli svolti in questi giorni dalla polizia locale di Civitanova, guidata dal dirigente superiore Cristian Lupidi. In attesa di controlli mirati sul chiasso provocato da ciclomotori e motocicli, in via De Amicis gli agenti hanno fermato un ragazzo, passato davanti al posto di blocco su un monopattino elettrico modificato con sellino. Gli agenti hanno accertato che l'altezza della sella era superiore a 54 centimetri, tale da equiparare il mezzo a un ciclomotore, per la cui guida è necessaria la patente Am.

