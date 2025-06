Monica Setta va in onda in prima serata con un nuovo titolo e con una sorpresa straordinaria | Torniamo in prima serata con un titolo tutto nuovo Storie al Bivio Show

Monica Setta torna in prima serata con un nuovo titolo e una sorpresa straordinaria nel suo "Storie al Bivio Show". Un palinsesto ricco di ospiti stellari come Elodie, Chiara Ferragni, Anna Falchi, Alessandra Amoroso, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, che hanno fatto scintille a un congresso. Ma l’idea di vedere insieme Monica Setta e Serena Dandini, magari in un ritorno de "La TV delle Ragazze", entusiasma già i fan. Per ora, restate sintonizzati: grandi novità sono in arrivo.

E poi Elodie, Chiara Ferragni, Anna Falchi, Alessandra Amoroso, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz Ad un congresso hanno fatto scintille. Quando un programma con Monica Setta e Serena Dandini insieme? Si potrebbe pensare a un ritorno di quel gioiellino che fu La Tv delle Ragazze. Per adesso Mon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Monica Setta va in onda in prima serata con un nuovo titolo e con una sorpresa straordinaria: “Torniamo in prima serata con un titolo tutto nuovo Storie al Bivio Show”

