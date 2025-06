Monia Zanette l' appello | Tra un mese e mezzo io e mio figlio restiamo senza casa Guadagno 700 euro aiutateci

Monia Zanette si trova a un passo dal perdere la casa in cui vive con suo figlio, un dramma che potrebbe culminare in emergenza tra solo un mese e mezzo. Con un reddito di 700 euro, ogni aiuto è fondamentale per evitare che si trovi improvvisamente senza un tetto. La sua storia tocca il cuore di tutti: aiutiamola a trovare una soluzione prima che sia troppo tardi.

PORDENONE - «Tra un mese e mezzo devo lasciare l?appartamento nel quale vivo con mio figlio, il primo agosto potremmo ritrovarci in mezzo a una strada. Sono disperata». A stento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Monia Zanette, l'appello: «Tra un mese e mezzo io e mio figlio restiamo senza casa. Guadagno 700 euro, aiutateci»

