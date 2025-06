Mondiali judo 2025 oggi | orari 14 giugno tv streaming italiani in gara

I Mondiali di Judo 2025 continuano a regalare emozioni e opportunità di gloria. Dopo il successo di Assunta Scutto, oggi a Budapest si sfidano le categorie -52 kg femminile e -66 kg maschile, con grandi attese e numerosi italiani in corsa per le medaglie. Non perdete gli orari, la tv e lo streaming: l’Italia è pronta a scrivere nuove pagine di storia nel difficile cammino verso il podio.

Dopo le grandi emozioni di una giornata inaugurale che ha visto il trionfo di Assunta Scutto nei pesi leggeri, l'Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista ai Campionati Mondiali 2025 di judo. Quest'oggi alla László Papp Arena di Budapest sarà il turno di altre due categorie di peso che assegneranno le medaglie iridate: -52 kg femminile e -66 kg maschile. Odette Giuffrida si presenta nella capitale magiara da campionessa mondiale in carica e fresca vice-campionessa d'Europa con la motivazione di mettersi definitivamente alle spalle la terribile delusione di Parigi 2024, anche se confermarsi sul podio per la terza edizione consecutiva dei Mondiali non sarà facile.

