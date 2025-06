Mondiali judo 2025 oggi in tv | orari sabato 14 giugno streaming italiani in gara

I Mondiali di Judo 2025 continuano a Budapest, e l’Italia si prepara a scrivere nuove pagine di storia. Dopo il successo di Assunta Scutto, le aspettative si alzano con le gare di oggi, sabato 14 giugno, dedicate alle categorie -52 kg femminile e -66 kg maschile. Dalle ore 11.00, non perdere la diretta streaming e gli aggiornamenti in tempo reale: Odette Giuffrida e gli altri campioni italiani sono pronti a dare il massimo.

Dopo le grandi emozioni di una giornata inaugurale che ha visto il trionfo di Assunta Scutto nei pesi leggeri, l’Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista ai Campionati Mondiali 2025 di judo. Quest’oggi alla László Papp Arena di Budapest sarà il turno di altre due categorie di peso che assegneranno le medaglie iridate: -52 kg femminile e -66 kg maschile. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 11.00 Odette Giuffrida si presenta nella capitale magiara da campionessa mondiale in carica e fresca vice-campionessa d’Europa con la motivazione di mettersi definitivamente alle spalle la terribile delusione di Parigi 2024, anche se confermarsi sul podio per la terza edizione consecutiva dei Mondiali non sarà facile. 🔗 Leggi su Oasport.it