Mondiali di Judo Assunta Scutto oro nei -48 kg

Assunta Scutto, giovane e talentuosa judoka napoletana, ha scritto una pagina storica per l’Italia conquistando l’oro nella categoria -48 kg ai Campionati Mondiali di judo 2025. La sua vittoria apre con entusiasmo questa prestigiosa manifestazione e promette un percorso ricco di emozioni e successi. Seguite le nostre dirette e i contenuti su Sportface Tv per vivere ogni istante di questa straordinaria avventura sportiva. Non perdere nemmeno un momento!

L’atleta napoletana Assunta Scutto ha conquistato il gradino più alto del podio ai Campionati Mondiali di judo 2025, con l’oro nella categoria -48 kg. Inizia nel modo migliore possibile, ovvero con un oro, la spedizione italiana ai Campionati Mondiali di judo 2025. E a conquistarlo è stata la napoletana Assunta Scutto nella categoria -48 kg. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: mondiali - judo - assunta - scutto

Judo, i 18 pre-convocati dell’Italia per i Mondiali. Torna la campionessa olimpica Alice Bellandi - L'Italia torna protagonista ai Mondiali di judo 2025, con 18 atleti preconvocati e il ritorno della campionessa olimpica Alice Bellandi.

Vittoria storica a Budapest! I Mondiali di judo in Ungheria si aprono con una medaglia: Assunta Scutto conquista l’oro nei -48 kg. È il primo trionfo iridato dell’Italia nella categoria! Leggi qui https://bit.ly/4n1u2SK Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Ka Vai su Facebook

Mondiali judo a Budapest, Assunta Scutto vince la medaglia d'oro nella -48 kg | Sky Sport Vai su X

Campionati Mondiali di judo a Budapest: oro per Assunta Scutto; Assunta Scutto conquista l'oro ai Mondiali di Budapest: storico successo per l'Italia nei -48 kg; Assunta Scutto oro nei 48 kg ai mondiali di judo.

Mondiali Judo: la napoletana Assunta Scutto oro nei -48 kg - Inizia con l'oro conquistato dalla napoletana Assunta Scutto nella categoria - Si legge su ansa.it

Judo, Assunta Scutto è oro ai Mondiali di Budapest: chi è, la carriera sportiva e le Olimpiadi 2025 - Assunta Scutto è la regina del torneo 48 kg dei Mondiali di Judo. Si legge su msn.com

Assunta Scutto, splendido oro ai Mondiali di judo: vendicata la delusione di Parigi - L'atleta classe 2002 si è messa alle spalle la delusione olimpica conquistando per la prima volta in carriera l'oro iridato. Da msn.com