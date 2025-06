mondialexml

Il countdown è ufficialmente partito: il Mondiale per Club, organizzato dalla FIFA, sta per partire con la sua prima edizione. Con 32 squadre provenienti da ogni angolo del mondo, il torneo promette emozioni, sfide epiche e un montepremi da record di oltre 865 milioni di euro. Manca poco all’inizio di questa grande avventura che potrebbe riscrivere le regole del calcio internazionale. Restate sintonizzati per vivere ogni minuto di questa spettacolare competizione.

(Adnkronos) – Tutto pronto per l’inizio del Mondiale per Club. Domenica 15 giugno inizierà la prima edizione del nuovo torneo organizzato dalla Fifa. Saranno 32 le squadre partecipanti, provenienti da ogni continente e pronte ad accaparrarsi un montepremi da favola e incassi da sogno per ogni partita giocata. Il bottino in palio – 1 miliardo di dollari, circa 865 milioni di euro – è diviso tra un montepremi garantito e un secondo legato alle performance. I club europei incasseranno una cifra compresa tra 11,8 e 35,4 milioni di euro, in base a una classifica che tiene conto di criteri sportivi e commerciali. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: mondiale - montepremi - club - ogni

Il Mondiale ti fa ricco: un miliardo di montepremi, quanto possono incassare Inter e Juve - Il Mondiale si prepara a scaldare gli animi e le tasche: con un montepremi di un miliardo di euro, le grandi squadre come Inter e Juve potrebbero vedere i loro incassi crescere notevolmente.

MONTEPREMI SPORTIVO MONDIALE PER CLUB -1,8 mln per ogni vittoria nella fase gironi -930 mila euro per ogni pareggio nella fase a gironi -6,9 mln per gli ottavi -12,2 mln per i quarti -19,5 mln per le semifinali -27,8 mln per chi perde la finale -37mln per Vai su X

?Inter, Taremi salterà tutto il Mondiale per Club (Gazzetta dello Sport) Vai su Facebook

Montepremi Mondiale per Club, la cifra che possono guadagnare Juve e Inter è pazzesca; Mondiale per Club, un montepremi mai visto: quanto possono guadagnare Juve e Inter; Montepremi Mondiale per Club 2025, quanto guadagnano Inter e Juve. L’inganno della Fifa.

Montepremi Mondiale per Club, la cifra che possono guadagnare Juve e Inter è pazzesca

Scrive msn.com: Scatta il conto alla rovescia per il torneo più remunerativo di sempre: da record e che non ha eguali ne ...