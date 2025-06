Mondiale per Club | spalti vuoti diritti tv a go go

Il Mondiale per Club si trasforma in una vetrina del business televisivo, lasciando gli stadi vuoti e il pubblico in secondo piano. Un evento che, più che celebrare lo sport, sembra puntare tutto sui profitti dei diritti TV a livello globale. Mentre i tifosi si interrogano sull’autenticità dell’esperienza, l’industria si infila sempre più nel cuore di un mercato miliardario. La domanda è: il vero spettacolo sono le immagini o gli spalti gremiti?

Anche il Mondiale trascura gli spettatori fisici per puntare sul business miliardario dei diritti tv L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mondiale per Club: spalti vuoti, diritti tv a go go

In questa notizia si parla di: mondiale - diritti - club - spalti

Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordinaria del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio #SportMediaset Vai su Facebook

Il lato oscuro del nuovo Mondiale per Club: tra stadi vuoti, calendari folli e giochi di potere ·; Esplosiva Partenza del Nuovo Mondiale per Club in USA con Al Ahly vs Inter Miami; Il Nuovo Mondiale per Club della FIFA negli USA 2025: biglietti in saldo e stadi mezzi vuoti.

Come diavolo funziona questo Mondiale per club - Perché c’è il Salisburgo e non, per dire, il Liverpool o il Barcellona? Da ilpost.it

Pagina 3 | Ecco il Mondiale per Club, via alla slot machine e rivoluzione Usa: l’obiettivo, l'impatto economico - Manifesto promozionale di un calcio sempre più globalizzato, il torneo a 32 squadre che scatta stanotte all’Hard Rock Stadium tra l’Inter Miami di Messi e gli egiziani dell’Al- tuttosport.com scrive

Il Mondiale di Fifantino - Gianni Infantino, presidente della Fifa, viaggia a rotta di collo verso l’azzardo più grande. Segnala msn.com