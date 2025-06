Mondiale per Club Robbie Williams e Laura Pausini canteranno l’inno della FIFA

Il mondo del calcio si prepara a vivere un’emozione straordinaria, con Robbie Williams e Laura Pausini pronti a incantare il pubblico internazionale. I due talenti interpreteranno l’inno ufficiale della FIFA, "Desire", un brano che promette di diventare simbolo di passione e unità. Un’inedita collaborazione che darà nuova energia alla manifestazione, unendo musica e sport in un’unica grande festa globale.

I due cantanti saranno i protagonisti di "Desire", la canzone scelta per accompagnare la nuova manifestazione calcistica. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Mondiale per Club, Robbie Williams e Laura Pausini canteranno l’inno della FIFA

In questa notizia si parla di: mondiale - club - robbie - williams

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

SPOILER! È partito in modo spettacolare da Edimburgo il tour mondiale di Robbie Williams! Ci vediamo tra poco più di un mese a Trieste! ROBBIE... Vai su Facebook

I due artisti canteranno ‘Desire’, il nuovo inno della FIFA per la #FCWC Musica e calcio si fonderanno, sarà un momento iconico Tutto pronto per l’inizio del Mondiale per Club, si parte nella notte tra sabato 1 Vai su X

Robbie Williams e Laura Pausini cantano insieme Desire, l'inno ufficiale della FIFA Club World Cup; Laura Pausini al fianco di Robbie Williams nel primo inno della Fifa, in anteprima al Mondiale di calcio per club; Cerimona d'apertura Mondiale per Club FIFA 2025: dettagli e come vederla su DAZN.

Mondiale, Laura Pausini e Robbie Williams canteranno il nuovo inno FIFA - Robbie Williams è stato confermato Ambasciatore Musicale della Fifa in vista del Mondiale per Club. Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Fifa: Robbie Williams e Laura Pausini per il nuovo inno,'Desire' - Robbie Williams è stato confermato ambasciatore ufficiale Fifa per la musica e nel suo primo impegno ha invitato Laura Pausini a partecipare alla realizzazione del primo inno ufficiale della federazio ... Lo riporta ansa.it

Mondiale per club 2025, Robbie Williams ha scritto nuovo inno Fifa: lo canterà con Laura Pausini - L'artista di fama internazionale e pluripremiato Robbie Williams è stato confermato Ambasciatore Musicale della Fifa in vista del mondiale per club 2025 (la ... Scrive msn.com