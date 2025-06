Mondiale per club l’ultimo disperato tentativo per riempire gli stadi | spostare i tifosi dai loro posti originari

Stasera si apre il Mondiale per club, un evento che promette emozioni e sorprese. Con il primo match in programma alle 02:00 (ora italiana), la Fifa ha ideato un’inedita strategia per rendere gli stadi più gremiti: spostare i tifosi dai loro posti originali, creando un’atmosfera di maggiore entusiasmo. È l’ultimo disperato tentativo di riempire le tribune e coinvolgere appassionati di tutto il mondo in questa grande sfida.

Questa notte l’inizio del Mondiale per club, primo match alle ore 02:00 (ora italiana). La Fifa, per ovviare al problema degli stadi mezzi vuoti, ha deciso che i tifosi non rispetteranno i posti assegnati sui biglietti, ma verranno collocati in vari punti della struttura, per farla sembrare quindi più piena. L’ultimo tentativo della Fifa per “riempire” gli stadi per il Mondiale per club. Il Daily Mail riporta: La Fifa sposterà i tifosi in varie zone dello stadio per far sembrare, agli occhi delle telecamere, le strutture apparentemente piene ai telespettatori. Alcuni che hanno acquistato i biglietti per il torneo, che prende il via stasera, hanno trovato i loro posti spostati da altre parti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiale per club, l’ultimo disperato tentativo per “riempire” gli stadi: spostare i tifosi dai loro posti originari

