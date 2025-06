Mondiale per Club le partite di Inter e Juventus anche in chiaro

Il Mondiale per Club 2025 sta per alzare il sipario, portando in scena le sfide più avvincenti di Inter e Juventus. Organizzato dalla FIFA negli Stati Uniti, questo torneo imperdibile attirerà gli appassionati di calcio di tutto il mondo, offrendo partite emozionanti anche in chiaro. Non perdete l’appuntamento: scoprite come seguire le vostre squadre preferite senza costi aggiuntivi, vivendo ogni momento di questa storica competizione.

(Adnkronos) – Inizia il Mondiale per Club 2025. Inter e Juventus saranno impegnate nella nuovissima, e ricchissima, competizione organizzata dalla Fifa che raggrupperà le migliori squadre di tutto il mondo negli Stati Uniti. Il torneo, in programma a partire da oggi, sabato 14 giugno, e che durerà fino al 13 luglio, sarà visibile anche in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

