Mondiale per Club le partite di Inter e Juventus anche in chiaro

Il Mondiale per Club 2025 sta per rivoluzionare il calcio internazionale, portando le migliori squadre del mondo negli Stati Uniti. Tra queste, spiccano Inter e Juventus, pronte a dare spettacolo in questa competizione storica. E la grande novità ? Le partite saranno trasmesse anche in chiaro sulle reti Mediaset, grazie all’accordo con Dazn, offrendo a tutti l’opportunità di seguire ogni emozione dal vivo e senza costi aggiuntivi.

(Adnkronos) – Inizia il Mondiale per Club 2025. Inter e Juventus saranno impegnate nella nuovissima, e ricchissima, competizione organizzata dalla Fifa che raggrupperĂ le migliori squadre di tutto il mondo negli Stati Uniti. Il torneo, in programma a partire da oggi, sabato 14 giugno, e che durerĂ fino al 13 luglio, sarĂ visibile anche in chiaro sulle reti Mediaset, grazie a un accordo con Dazn. Per la prima edizione del torneo, formato da 32 squadre, Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza con DAZN, porterĂ in co-esclusiva nelle case degli italiani una partita al giorno, in chiaro, tra le migliori in programma. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - inter - juventus

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Chi vince il Mondiale per Club? Per il Supercomputer Opta PSG favorito al 18,5%, 12,3% per l'Inter, Juventus solo al 3,6% https://ow.ly/jajr50W9sp2 Vai su X

Nella notte italiana tra sabato e domenica inizierà il nuovo Mondiale per Club 2025 Per l'Italia parteciperanno Inter e Juventus, mentre il Napoli campione d'Italia dovrà seguire il torneo da casa Ma la squadra di Antonio Conte non è l'unica grande esclus Vai su Facebook

Mondiale per club in tv in chiaro. Dove vedere Inter e Juve, calendario partite; Mondiale per club 2025, la guida: Inter, Juve e le altre 30 squadre, dove vederlo, orari (ostici) delle partite; Montepremi Mondiale per Club, la cifra che possono guadagnare Juve e Inter è pazzesca.

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: gli orari e dove vedere (anche in chiaro) in tv e streaming

Da msn.com: Tutto pronto per il Mondiale per Club FIFA, competizione intercontinentale che prenderà il via tra qualche ora (alle 02.