Mondiale per Club Juventus | comincia la missione statunitense dei bianconeri! Partenza avvenuta oggi da Caselle – VIDEO di Andrea Bargione

Oggi le strade di Caselle si sono animate di entusiasmo: la Juventus ha preso il volo verso gli Stati Uniti, pronta a sfidare il mondo nel Mondiale per Club. Con determinazione e sogni grandi, i bianconeri intraprendono questa sfida internazionale, portando con sé l’orgoglio di una storia vincente. Andrea Bargione ci ha accompagnato in questa partenza, condividendo tutte le emozioni di un momento così importante. La missione americana dei campioni bianconeri è ufficialmente iniziata, e il viaggio continua...

di Andrea Bargione Mondiale per Club Juventus, oggi i bianconeri sono partiti alla volta degli Stati Uniti, tutte le impressioni – VIDEO di Andrea Bargione. La Juve  è partita proprio quest’oggi alla volta degli Stati Uniti per cominciare la sua esperienza nel Mondiale per Club. L”imbarco è avvenuto intorno alle 10:49 e, per , c’era il nostro inviato Andrea Bargione. Dall’aeroporto di Caselle, il nostro collega ci ha voluto parlare degli attimi che hanno preceduto il volo dei bianconeri, ormai prossimi a cominciare una “missione” tutta a stelle e strisce. Diteci cosa ne pensate nei commenti sotto al video. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club Juventus: comincia la “missione” statunitense dei bianconeri! Partenza avvenuta oggi da Caselle – VIDEO di Andrea Bargione

