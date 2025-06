Mondiale per Club Juve si respira grande entusiasmo sull’aereo che conduce per gli Stati Uniti La FOTO fa gasare tutti i tifosi bianconeri

L’atmosfera tra i tifosi della Juventus è carica di energia e attesa: sull’aereo che li sta portando negli Stati Uniti, si respira grande entusiasmo per il Mondiale per Club. La passione dei supporter si riflette anche nelle immagini condivise sui social, testimoniando l’orgoglio di vedere la propria squadra protagonista su un palcoscenico internazionale. La partenza dei bianconeri segna un momento storico, e l’entusiasmo cresce di minuto in minuto…

Mondiale per Club Juve, c'è grande entusiasmo sull'aereo che conduce verso gli Stati Uniti: la storia Instagram di quel giocatore lo conferma. Le ore che precedono l'approdo della Juve negli Stati Uniti per la disputa del Mondiale per Club sono connotate da una grande dose di entusiasmo. Questa sensazione è percettibile attraverso quello scatto pubblicato sull'aereo poco prima della partenza dei bianconeri per gli Stati Uniti. Come si può ben notare, Douglas Luiz ha postato una foto nelle proprie storie di Instagram che lo vede raffigurato insieme a Thuram, Kalulu, Conceicao, Alberto Costa e Tudor.

Nuovo allenatore Juve, Balzarini glissa su quel tecnico: «Non ci sono stati contatti coi bianconeri. Tra l’altro lui avrebbe fatto questo col suo club d’appartenenza». L’annuncio - Gianni Balzarini, in un'intervista recente, ha sminuito le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte alla guida della Juventus.

La Juventus parte per gli Stati Uniti: al Mondiale per Club tra dubbi, certezze e obiettivi

Negli Stati Uniti 32 squadre, 63 partite e montepremi record, l'Italia con Inter e Juventus. Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova Coppa del mondo per club.

Juventus partita per il Mondiale per Club: il programma dei bianconeri. Juventus, presentata la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Bremer e Milik, l'elenco completo dei giocatori selezionati da Tudor; Da Vlahovic e Gatti a Locatelli e Bremer, Juve verso gli Usa: inizia la missione Mondiale per Club!

La Juventus parte per gli Stati Uniti: al Mondiale tra dubbi, certezze e obiettivi - Comolli incontra Vlahovic per discutere del futuro, l'obiettivo minimo e superare il girone

La Juventus parte per gli Stati Uniti: al Mondiale per Club tra dubbi, certezze e obiettivi - e con sé porta qualche nuova certezza, come la guida tecnica