Mondiale per Club Juve | FIFACWC stiamo arrivando! Saltando sull’aereo con le nostre valigie piene di sogni Non manca l’entusiasmo di tutto il gruppo bianconero – GALLERY

La Juventus è sui cieli americani, prontissima a conquistare il Mondiale per Club FIFA. Con valigie piene di sogni e cuore pulsante di entusiasmo, il gruppo bianconero si prepara a scrivere una nuova pagina di storia internazionale. I tifosi juventini, con il loro sostegno appassionato, alimentano la speranza di un grande successo. L’attesa è alle stelle: ora più che mai, la Juve sta per dimostrare il suo valore sul palcoscenico mondiale.

Mondiale per Club Juve, le reazioni del web juventino non si fanno attendere. Ecco cosa hanno scritto i tifosi bianconeri. Oggi la Juve ha preso il volo per gli Stati Uniti per affrontare il Mondiale per Club. Non si sono fatte attendere le prime sensazioni della Juve, che ha da subito manifestato grande entusiasmo per l’imminente manifestazione intercontinentale. La testimonianza non è arrivata solo attraverso la storia Instagram di Douglas Luiz, ma anche mediante la carrellata di post che seguono. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)? @FIFACWC, arriviamo!? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club Juve: «FIFACWC, stiamo arrivando!» «Saltando sull’aereo con le nostre valigie piene di sogni». Non manca l’entusiasmo di tutto il gruppo bianconero – GALLERY

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

