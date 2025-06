Mondiale per Club incassi milionari per tutti Infantino | Previsti 250 milioni di euro ai club non partecipanti di tutto il mondo

Il Mondiale per Club si prepara a rivoluzionare gli incassi, con previsioni che superano i 250 milioni di euro destinati ai club non partecipanti. Giovanni Infantino, presidente della FIFA, sottolinea come questa manifestazione rappresenti un'opportunità unica di unione e crescita per il calcio globale. In un messaggio al mondo, il leader mondiale del calcio invita tifosi e appassionati a vivere un evento che promette non solo emozioni, ma anche un impatto economico senza precedenti...

Mondiale per Club, Infantino annuncia: «È storia, sarà un enorme successo. Non ci saranno né entrate né costi per la FIFA» - Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha annunciato che il prossimo Mondiale per Club entrerà nella storia.

Anche questo campionato è finito e, come ogni anno, sono arrivati i dati sugli incassi dei club nei maggiori campionati europei fra diritti TV e premi scudetto. E noi come siamo messi in Serie A? "Si sta tanto bene... eh, purtroppo male, male. Cittu Andrea" cit. Sa Vai su Facebook

