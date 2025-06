Mondiale per Club i calciatori più pagati | la Juve batte una povera Inter

Il Mondiale per Club FIFA, alla sua prima edizione con 32 squadre, sta infiammando i tifosi e stimolando le attenzioni sul calcio globale. Tra sfide emozionanti e grandi protagonisti, emergono anche i calciatori più pagati, tra cui quelli della Juventus, che ha superato una povera Inter in questa competizione. Un evento che non solo unisce il mondo attraverso il calcio, ma mette in luce anche il valore economico e mediatico di questo sport, confermando come il calcio sia molto più di un semplice gioco.

Il Mondiale per Club FIFA, nella sua prima edizione che vede fronteggiare 32 tra le migliori squadre al mondo, accompagnerà i tifosi da giugno a luglio in un calendario ormai sempre più ricco di partite. Il torneo ha acceso i riflettori su uno degli aspetti più interessanti delle competizioni internazionali, e non parliamo di chi sarà il miglior marcatore. Come ogni grande evento che si rispetti c’è anche un risvolto economico notevole e una grande curiosità su quanto guadagnano i calciatori più famosi. Questo torneo in particolare è stato molto chiacchierato per la scelta di occupare un periodo in cui di solito ci sono Europei e Mondiali e per le squadre coinvolte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mondiale per Club, i calciatori più pagati: la Juve batte una “povera” Inter

In questa notizia si parla di: mondiale - club - calciatori - pagati

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, ecco i 20 calciatori più pagati: dominio dell'#AlHilal di #Inzaghi. #Inter e #Juve... Vai su X

Paola Ferrari: "Da italiana, mi auguro che Inter e Juve escano immediatamente dal Mondiale per Club. Se arrivano fino in fondo non faranno la preparazione, e saranno senza dubbio stanchissime. Le squadre che partecipano a questa competizione saranno Vai su Facebook

Mondiale per Club, i calciatori più pagati. CLASSIFICA; Mondiale per Club, i calciatori più pagati: la Juve batte una “povera” Inter; I 5 giocatori più pagati al Mondiale per Club.

Mondiale per Club, i calciatori più pagati: la Juve batte una “povera” Inter - Nella classifica dei calciatori più pagati del Mondiale per Club l’Italia è rappresentata solo dalla Juventus, l’Inter non riesce ad entrare nella top 20 con Lautaro Martinez ... Segnala quifinanza.it

I 20 calciatori più pagati al Mondiale per Club: dominio Al Hilal - Nella speciale classifica l’unico che milita in Serie A, rappresentata da Inter e Juve al torneo FIFA, è il bianconero Dusan Vlahovic. Si legge su calcioefinanza.it

Mondiale per Club, ecco i 20 calciatori più pagati: dominio dell'Al Hilal di Inzaghi. Inter e Juve... - Il Mondiale per Club sta per iniziare, ma quali sono i 20 giocatori più pagati a prendere parte alla competizione? Riporta msn.com