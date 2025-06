Mondiale per Club GdS | Torneo destinato a cambiare la storia del calcio il tesoretto di Inter e Juventus

Il Mondiale per Club FIFA 2025 sta per cambiare il volto del calcio internazionale, portando a casa cifre da capogiro e sfide epiche. Con Inter e Juventus come ambasciatrici italiane in questa avventura, l’attesa cresce: la partita tra Al Ahly e Inter Miami segnerà l’inizio di un torneo destinato a scrivere nuove pagine di storia sportiva. La competizione è alle porte, e il futuro del calcio mondiale si prepara a brillare.

Mondiale per Club, al via stanotte la nuova competizione FIFA. Cifre da capogiro per i partecipanti, il tesoretto di Inter e Juventus. Al via il Mondiale per Club 2025. La partita tra Al Ahly e Inter Miami, prevista per stanotte alle 02.00, sarà la prima della nuova competizione FIFA. L’ Inter, unica italiana nel torneo insieme alla Juventus, esordirà invece nella notte tra il 17 e il 18 giugno contro il Monterrey. Oltre che per il fascino di affrontare le migliori squadre del globo, la kermesse statunitense è interessante per i club partecipanti anche e soprattutto per il tesoretto economico previsto per tutte le squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, GdS: «Torneo destinato a cambiare la storia del calcio, il tesoretto di Inter e Juventus»

In questa notizia si parla di: inter - club - mondiale - tesoretto

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Fabrizio Romano - Luis Henrique è dell'Inter, accordo verbale con l'OM per un totale di 25 mln di euro bonus compresi. Contratto di 5 anni per l'esterno brasiliano, che giocherà il Mondiale per Club Vai su Facebook

Mondiale per Club, 930 milioni di euro in ballo: Inter, già sicuro un tesoretto importante; Juventus, cessioni eccellenti e tesoretto: sgarbo all’Inter; Calhanoglu, tesoretto Inter: assalto Galatasaray. E Chivu non vuole un regista.

Mondiale per Club, 930 milioni di euro in ballo: Inter, già sicuro un tesoretto importante - L'Inter farà il suo esordio il 18 contro il Monterrey, sarà la prima per Chivu che ha detto di voler onorare al meglio questa competizione ... Segnala fcinter1908.it

Condò: "Mondiale per Club, Inter e Juve si presentano in assetto sperimentale. Curiosità per Inzaghi" - Il Mondiale per Club partirà ufficialmente questa notte, con il match di inaugurazione a Miami che vedrà contro l'Inter Miami di Messi egli egiziani dell'Al Ahly. msn.com scrive

Calhanoglu, tesoretto Inter: assalto Galatasaray. E Chivu non vuole un regista - Con 25 milioni l’affare si può chiudere e nei piani del nuovo tecnico ci sarebbe un sostituto muscolare. Scrive tuttosport.com