Mondiale per club con questi ci si diverte | occhio a Mastantuono e Berterame

Il mondiale per club si preannuncia come un palcoscenico di sorprese e emozioni, con grandi nomi pronti a brillare. Occhi puntati su Mastantuono e Berterame, ma anche sulla stella del River e sul futuro talento figlio di Redondo. Non mancheranno le sfide tra Real e Inter, con Fabio ancora in corsa a 44 anni. Chi ci stupirà in questa avventura americana? Rimanete sintonizzati!

Mirino sulla stella del River, pronto per il Real, che affronterà l'Inter, e anche sul figlio di Redondo, oltre che sul 44enne Fabio. Ecco chi potrà sorprenderci nel torneo americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiale per club, con questi ci si diverte: occhio a Mastantuono e Berterame

In questa notizia si parla di: mondiale - club - diverte - occhio

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, le probabilità di vittoria secondo Opta: Inter tra le favorite, poche chances per la Juventus. Cosa ne pensate? I nerazzurri sono la quarta squadra più quotata secondo il Supercomputer di Opta, dopo il PSG (19%) il Manchester City (18%) Vai su Facebook

Mondiale per club, con questi ci si diverte: occhio a Mastantuono e Berterame; Guida al Mondiale per Club: gruppi, squadre, giocatori, allenatori, calendario, date e formula; Mondiale per club 2025: personaggi, storie e quello che non sapete.

Mondiale per Club 2025: formula, squadre, protagonisti, come seguirlo in tv - Occhi puntati su Miami, dove il 14 giugno inizia la nuova Coppa del Mondo per Club: 32 squadre da ogni continente, una formula inedita. Segnala msn.com

Mondiale per Club 2025: quando si gioca, dove vederlo, le partite di Juventus e Inter - Juventus e Inter volano Oltreoceano per sfidare le migliori squadre di ogni continente ... Da iconmagazine.it

Il Mondiale per Club, l'intervista a Martinenghi e lo Speciale Pitti: il nuovo numero di Sportweek - Da una parte otto Palloni d’oro, tre Mondiali, innumerevoli Champions League, vagonate di Scudetti, un Europeo. Segnala gazzetta.it