Mondiale per Club chi si rivede! Ecco gli ex Serie A protagonisti fuori dall’Europa

Il Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti si preannuncia come un evento imperdibile, con tanti ex protagonisti della Serie A pronti a sorprendere ancora. Da Edinson Cavani a Sergio Romero, il ritorno di questi campioni in campo scalda il cuore dei tifosi italiani e non solo. Un’occasione unica per vedere i grandi nomi del calcio internazionale sfidarsi in una cornice tutta da vivere, dimostrando che il talento italiano non si ferma mai.

Mondiale per club, tantissimi i volti noti che parteciperanno: ecco gli ex calciatori di Serie A che parteciperanno fuori dall’Europa Il Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti sarĂ l’occasione per rivedere in campo volti noti della Serie A, oggi protagonisti in squadre extra-europee. Tra questi spiccano giocatori come Edinson Cavani e Sergio Romero, entrambi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, chi si rivede! Ecco gli ex Serie A protagonisti fuori dall’Europa

In questa notizia si parla di: mondiale - club - serie - ecco

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Ecco il Mondiale per Club, via alla slot machine e rivoluzione Usa: l’obiettivo, l'impatto economico Vai su Facebook

Mondiale per Club, i giocatori che rivedremo: vecchie glorie ed ex Serie A #SkySport Vai su X

Inter, ecco la maglia per la prima al Mondiale per Club: inclusione e diversitĂ ; Juventus, la partenza per il Mondiale per club: ecco chi resta a casa; Juve, la lista di Tudor: ecco i 28 convocati per il Mondiale per club.

Mondiale per Club 2025: nuovo format, regole e squadre partecipanti - Come funziona il nuovo Mondiale per Club FIFA 2025: format a 32 squadre, regole, gironi e dove vedere le partite in tv e streaming. Lo riporta msn.com

Ex Serie A al Mondiale per Club 2025: chi e quanti sono? Ecco con quali squadre giocano - Il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre vede protagonisti molti ex calciatori di Serie A, tra cui Juventus e Inter, ora impegnati con squadre di tutto il mondo ... Da tag24.it

Mondiale per Club 2025: Il programma completo, date e orari di tutte le gare - Dal 15 giugno al 13 luglio il calcio mondiale si dà appuntamento in America: in gara Inter e Juventus, in un torneo che unisce cinque continenti e promette spettacolo con 63 partite totali ... Segnala msn.com