Il sogno di Ayrton Costa di brillare al Mondiale per Club con il Boca Juniors rischiava di svanire a causa di un intoppo burocratico: il suo visto per gli Stati Uniti. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo e alla solution efficace, il difensore potrà finalmente scendere in campo, portando tutta la passione e il talento dell’Argentina in questa prestigiosa competizione internazionale. La sua storia dimostra ancora una volta che la determinazione può superare ogni ostacolo.

Ayrton Costa ha rischiato di non poter partecipare al Mondiale per Club con il Booca Juniors. Il difensore, infatti, è stato `vittima` del travel. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Boca Juniors, Mondiale per club: "Ad Ayrton Costa è stato concesso un visto speciale della durata di 26 giorni". Al difensore era stato negato l'ingresso nel Paese, era indesiderato. Una rapina in cui sarebbe stato indicato come amico dei colpevoli e un omicidi

Ayrton Costa non può giocare il Mondiale per Club col Boca Juniors: è vittima del “travel ban” - Le politiche restrittive in materia d'immigrazione della nuova amministrazione Usa costringono il club argentino a lasciare il difensore a casa ... Si legge su fanpage.it

Prima bandito dagli Usa, poi il visto al fotofinish: l'ultimo giocatore arrivato al Mondiale - Un'accusa di furto con scasso e rapina aggravata (del 2018) che avrebbe fermato le prime due richieste di visto, l'intervento della Fifa che ha risolto tutto e quelle chiamate dall'ambasciata col nume ... Secondo gazzetta.it

