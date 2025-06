Mondiale per club | 32 squadre Stanotte via con il Miami di Messi poi in campo Inter e Juve Montepremi | un miliardo

Stanotte prende il via il nuovo Mondiale per club, un emozionante torneo che vede coinvolte 32 squadre provenienti da tutto il mondo, tra cui le italiane Inter e Juventus. Con un montepremi record di un miliardo di euro, questa prima edizione promette spettacolo e sorprese. Tra polemiche e aspettative, i grandi protagonisti sono pronti a contendersi il titolo di campione del mondo. La sfida è aperta: chi alzerà il trofeo?

Trentadue squadre pronte a contendersi il titolo di campione del mondo. Partirà nella notte tra sabato e domenica il nuovo Mondiale per club, prima edizione a 32 squadre che vedrà coinvolte Inter e Juventus, un nuovo format varato dalla Fifa tra mugugni e qualche polemica per l'ennesima competizione che andrà a ingolfare il calendario internazionale.

