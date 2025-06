Mondiale per Club 3.0 tutte le novità arbitrali | portieri tablet body?cam e fuorigioco semi-automatico

Oggi inizia il primo FIFA World Cup 2025 negli USA, un evento che promette spettacolo e innovazione. La FIFA introduce novità rivoluzionarie come le “Ref Cams”, telecamere indossate dagli arbitri per offrirci una prospettiva inedita e coinvolgente. Tra portieri con tablet, bodycam e il fuorigioco semi automatico, questo mondiale segnerà un nuovo standard nella tecnologia e nell’esperienza di visione. Scopriamo insieme tutte le innovazioni di questa straordinaria competizione.

Inizia oggi il primo mondiale del club, ovvero il FIFA World Cup 2025, una competizione che si svolgerà negli USA e che metterà di fronte le squadre internazionali più importanti. Come spesso accade in circostanze come questa, la FIFA sperimenterà delle novità a livello di regolamento e fruizione dell’evento stesso. Prima novità all’ordine del giorno, le “Ref Cams”, ossia telecamere indossate dagli arbitri. Le immagini saranno trasmesse in diretta su DAZN e visibili anche sui maxischermi degli stadi, offrendo al pubblico l’angolazione soggettiva degli ufficiali in campo. L’idea non è solo spettacolare, ma anche funzionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Mondiale per Club 3.0, tutte le novità arbitrali: portieri, tablet, body?cam e fuorigioco semi-automatico

Calciomercato Juve: novità importanti su Rugani, Djalo e Kostic! Saranno a disposizione per il Mondiale per Club? C’è una deadline: le ultime - Calciomercato Juventus: novità importanti su Rugani, Djalo e Kostic, che saranno disponibili per il Mondiale per Club.

#Juve, i convocati definitivi al Mondiale per Club: tutte le novità di #Tudor

Chi va in America per il Mondiale 4 grosse novità, 2 al rientro da infortuni e 2 di ritorno da prestiti, e diversi giovani insieme alla squadra che disputerà il primo Mondiale per Club in questo formato della storia.

