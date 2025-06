Mondiale per club 2025 Robbie Williams ha scritto nuovo inno Fifa | lo canterà con Laura Pausini

Il mondo del football si prepara a un grande evento: il Mondiale per Club 2025, arricchito dall’inedito inno firmato Robbie Williams e Laura Pausini. L'artista britannico, ambasciatore musicale della Fifa, ha annunciato durante una videochiamata con il presidente Gianni Infantino di aver scritto e registrato “Desire”, un brano che promette di diventare simbolo di questa competizione. La musica si unisce allo sport per creare un’atmosfera unica, pronta a conquistare i cuori di milioni di tifosi.

L’artista di fama internazionale e pluripremiato Robbie Williams è stato confermato Ambasciatore Musicale della Fifa in vista del mondiale per club 2025 (la Fifa Club World Cup 2025™). Nel suo primo impegno, annunciato durante una videochiamata con il Presidente della Fifa Gianni Infantino, il cantautore di fama mondiale ha confermato di aver scritto e registrato un nuovo inno ufficiale della Fifa, intitolato ‘Desire’. Lo canterà insieme a Laura Pausini. La Fifa Club World Cup 2025 si disputerà in 12 stadi di 11 città americane. Il torneo culminerà con una finale che si preannuncia spettacolare al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio, dove Robbie Williams e Laura Pausini canteranno dal vivo il brano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per club 2025, Robbie Williams ha scritto nuovo inno Fifa: lo canterà con Laura Pausini

